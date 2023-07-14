الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري .. صور

شهد السوق المصري للسيارات، بعض الزيادات السعرية الجديدة خلال شهر يوليو الجاري، ومن بينخا النسخة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 والتي ارتفعت بقيمة تتراوح بين 40 ألف و 50 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة الرياضية من فئة الكروس اوفر MG ZS حيث شهدت زيادة قيمتها 30 ألف جنيه.

وارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج بقيمة قدرها 25 الف جنيه، إلى جانب زيادة سعر السيارة كيا سبورتاج بقيمة تتراوح بين 200 ألأف و 210 ألف جنيه وذلك بعد طرح موديلات 2024، وزيادة النسخة شانجان CS55 Plus موديل 2024 بقيمة 65 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة خلال يوليو 2023 لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري.

الاسعار الجديدة خلال يوليو 2023 لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري

1 - ميتسوبيشي اكسابندر

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، سعة 1500 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 141 نيوتن/متر، وقوة إجمالية بلغت 104 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات.

الفئة الأولى بسعر 900 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 960 ألف جنيه بدلاً من 910 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة خلال يوليو 2023 لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري

2 - ام جي ZS

تحتوي السيارة ام جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات "دفع أمامي"، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستيع ضخ قوة قدرها 119 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 150 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

الفئة الأولى بسعر 779.990 ألف جنيه بدلاً من 749.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 804.990 ألف جنيه بدلاً من 784.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 819.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 839.990 ألف جنيه بدلاً من 809.990 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة خلال يوليو 2023 لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري

3 - ميتسوبيشي اتراج

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اتراج على 2 AIRBAGS ومكابح ABS، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء جر أمامي، متصل بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يضخ قوة قدرها 76 حصان، و 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بسعر 520 ألف جنيه بدلاً من 495 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة خلال يوليو 2023 لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري

4 - كيا سبورتاج

تستمد السيارة كيا سبورتاج 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات DCT، بينما يتمكن المحرك من انتاج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

الفئة الأولى بسعر مليون و369 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و169 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و489 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و279 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و639 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و429 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و769 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و559 ألف و900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر مليون و849 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و639 ألف و900 جنيه.

الاسعار الجديدة خلال يوليو 2023 لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري

5 - شانجان CS55 PLUS

تضم السيارة شانجان CS55 PLUS محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 185 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات.

الفئة الأولى بسعر مليون و15 ألف جنيه بدلاً من 950 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و90 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و140 ألف جنيه بدلاً من مليون و75 ألف جنيه.