السويد توافق على حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

سمحت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، على طلب مواطن محلي لحرق كتاب "التوراة" المقدس عند اليهود، غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.



وقال موقع "i24" الإسرائيلي إن موافقة السلطات السويدية جاءت بعد أسبوعين ونصف من السماح لناشط آخر بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد مركزي في العاصمة السويدية.



ويحاول قادة يهود الضغط على هذا الشخص لمنعه من حرق كتابهم المقدس، ولكنهم لم يتمكنوا من إقناعه حتى الآن، وتلقى رئيس الوزراء السويدي طلبًا من وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي بمنع حرق كتاب "التوراة" لليهود.