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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 4 أعراض.. مرض مجهول يصيب 200 شخص في قرية بـ قنا

محافظة قنا
محافظة قنا

قال محمد النقيرى، عمدة قرية "العليقات" بمركز قوص بمحافظة قنا، إن مرض ما هاجم القرية.

وأكد محمد النقيرى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المرض أصاب من 150 لـ 200 شخص، فى أحد النجوع التابعة للقرية.

أعراض المرض

وأوضح عمدة قرية "العليقات"، أن أعراض المرض، سخونية مرتفعة، وتكسير فى العظام،غثيان، إرهاق شديد، لافتا إلى أن الحالة تظل مريضة من 3 لـ 7 أيام.

وطالب عمدة  قرية "العليقات"، قائلا:" محتاجين فريق من الطب الوقائى، للكشف على الحالات المصابة لمعرفة المرض وأسباب انتشاره ".

 

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