مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 404 منشآت بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات تفتيشية على 404 منشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 290 محضراً و سحب 82 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 3137 كيلو من أغذية متنوعة و 668 لتر عصائر و ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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