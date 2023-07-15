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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان ،عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،
حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

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وأوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الاعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز أنه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

جدير بالذكر انه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على العلاقة القوية بين مصر وألمانيا، ومدى التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، لافتًا إلى سعى الجامعة لعمل شراكة مع الجانب الألماني في إنشاء جامعة حلوان التقنية الدولية خاصة وأن إنشاء كليتي الهندسة بحلوان والمطرية وكذلك التكنولوجيا والتعليم، تم بالتعاون مع ألمانيا.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بمدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، موضحًا أن نشأة جامعة حلوان جاء كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة، فهي تُعد الجامعة الأم فى مجالات الفنون والموسيقى والسياحة

مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان كلية الآداب جامعة حلوان جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل

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