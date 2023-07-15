عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

د.على الدين هلال: رئيس الوزراء الإثيوبي سياسي محنك .. وهذه أسباب زيارته لمصر

علي الدين هلال المفكر
علي الدين هلال المفكر السياسي

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سياسي محنك ويعرف جيدا ماذا يفعل، ويعرف أين يضع أقدامه، ويعرف متى يتفاوض ومتى يتهرب من المفاوضات، ويجب أن يتم النظر إليه بشكل جدي جدا، لأنه رجل محنك ويعلم جيدا ما يقدمه، يشبه في طريقته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

علي الدين هلال يكشف أسباب زيارة أبي أحمد إلى مصر

وأضاف "هلال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن رئيس الوزراء الإثيوبي نجح في السيطرة على الثورات التي حدثت في إثيوبيا، موضحا أن ما يحدث في السودان هي هدية ثمينة له، لأن أي مناطق تخصه على الحدود السودانية تجعله الطرف الأقوى، فضلا عن أنه بدأ الملء الأول والثاني والثالث من السد الإثيوبي. 

وتابع المفكر السياسي، أن زيارة أبي أحمد إلى مصر رغم كل ما حققه خلال الفترة الماضية، يؤكد أن مصر أصبحت قوة أفريقية وإقليمية ودولية، وليس من المستحسن بالنسبة له معاداتها، والوصول إلى تراضي مع الدولة المصرية أفضل بالنسبة له، خاصة أن مصر وثقت صلاتها بالكثير من العواصم في العديد من الدول العربية والدولية أيضا. 

وأردف، أن إثيوبيا أدركت أن من الأفضل مصادقة مصر والوصول إلى حلول مقبولة لكلا الطرفين مع الجانب المصري بعد النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا، إذ أن إثيوبيا شعرت أن مصر تستطيع في كل الاجتماعات والمحافل الدولية الحديث عن السد الإثيوبي وأن مصر تسعى للحلول السلمية في هذا الملف، وهو ما يمثل ضغوط سياسية ودبلوماسية على إثيوبيا

 

رئيس الوزراء رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي الدين هلال ضياء رشوان برنامج مصر جديدة ETC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

ترشيحاتنا

خصم 26% على جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra في السعودية

أكبر منارة علمية وصرح تنويري بأسوان.. تعرف على مكتبة مصر العامة

صحف الكويت| الأمم المتحدة ترفض شروط سوريا لنقل المساعدات .. والسعودية وأمريكا تؤكدان التزامهما بإنهاء صراع السودان

فى يومه العالمي.. نصائح للشباب حول الاستمرارية فى تطوير المهارات

مرسيدس AMG SL63 تصبح أكثر قوة بعد ترقيات BRABUS المميزة | صور

مشيرة إسماعيل: الكرملين أهم مسرح وقفت عليه.. وكوريا الشمالية تمتلك أعظم اوبرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط .. لن تتوقع تلك المشاكل الصحية

أستاذ جامعي يستأجر غرفة بفندق عبر الإنترنت ليكتشف مفاجأة صادمة.. أعرف القصة

زوجة ملياردير أمريكي تثير الجدل بصراخها بسبب أسعار المشروبات في مخيم صيفي

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ