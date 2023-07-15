د.على الدين هلال: رئيس الوزراء الإثيوبي سياسي محنك .. وهذه أسباب زيارته لمصر

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سياسي محنك ويعرف جيدا ماذا يفعل، ويعرف أين يضع أقدامه، ويعرف متى يتفاوض ومتى يتهرب من المفاوضات، ويجب أن يتم النظر إليه بشكل جدي جدا، لأنه رجل محنك ويعلم جيدا ما يقدمه، يشبه في طريقته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

علي الدين هلال يكشف أسباب زيارة أبي أحمد إلى مصر

وأضاف "هلال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن رئيس الوزراء الإثيوبي نجح في السيطرة على الثورات التي حدثت في إثيوبيا، موضحا أن ما يحدث في السودان هي هدية ثمينة له، لأن أي مناطق تخصه على الحدود السودانية تجعله الطرف الأقوى، فضلا عن أنه بدأ الملء الأول والثاني والثالث من السد الإثيوبي.

وتابع المفكر السياسي، أن زيارة أبي أحمد إلى مصر رغم كل ما حققه خلال الفترة الماضية، يؤكد أن مصر أصبحت قوة أفريقية وإقليمية ودولية، وليس من المستحسن بالنسبة له معاداتها، والوصول إلى تراضي مع الدولة المصرية أفضل بالنسبة له، خاصة أن مصر وثقت صلاتها بالكثير من العواصم في العديد من الدول العربية والدولية أيضا.

وأردف، أن إثيوبيا أدركت أن من الأفضل مصادقة مصر والوصول إلى حلول مقبولة لكلا الطرفين مع الجانب المصري بعد النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا، إذ أن إثيوبيا شعرت أن مصر تستطيع في كل الاجتماعات والمحافل الدولية الحديث عن السد الإثيوبي وأن مصر تسعى للحلول السلمية في هذا الملف، وهو ما يمثل ضغوط سياسية ودبلوماسية على إثيوبيا