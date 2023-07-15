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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تتألق في سيلفي من داخل السيارة.. شاهد

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

سحرت الفنانة ياسمين رئيس  أنظار متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "انستجرام". خاصيه استوري

 

وتألقت ياسمين رئيس بإطلالة صيفية جذابة، من داخل السيارة حيث كانت ترتدي ملابس كاجوال تبرز انوثتها، كما أنهاجعلت  شعرها بتسريحة مميزة حيث انها تركت شعرها كعكة للاعلي .

 

بدأت النجمة ياسمين رئيس مرحلة التحضيرات لفيلمها "رحلة البحث عن فستان الزفاف" الذي يجمعها لأول مرة معالمخرجة جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين رئيس تصوير مشاهدها بالفيلم خلال الـ 3 أسابيع المقبلة.

 تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافهافى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج وتأليفجيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic.

الفنانة ياسمين رئيس فستان الزفاف ملابس كاجوال من داخل السيارة

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