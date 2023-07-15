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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالقليوبية

سماح إبراهيم وكيل
سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

اعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بدء امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية والتعليم الفني صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، اليوم السبت بمحافظة القليوبية.

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وقالت ان جميع المدارس قد استعدت لاستقبال امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، من خلال تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم والتطهير، وتجهيز قوائم الامتحان؛ لتهيئة الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأكدت سماح إبراهيم، على منع الغش وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا في اللجان من قبل الطالب أو الملاحظ ومراقبي الأدوار والالتزام بتوفير الجو المناسب للطالب في اللجان وتوفير الهدوء والأمن داخل وخارج اللجان.

كما أكدت، أن تعليم القليوبية على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة حال وجود أي إهمال أو تقصير خلال أعمال الامتحانات.

القليوبية مدير مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية التعليم الفني امتحانات الدور الثاني

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