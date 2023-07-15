صحف الإمارات| يونيفيل تحذر من تصعيد التوترات بين لبنان وإسرائيل.. الجنائية الدولية تحقق في جرائم محتملة بدارفور.. والخرطوم بدون انترنت لساعات طويلة



الإمارات ترحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

تحذير من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

الإمارات وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة

البحر يبتلع 289 طفلا خلال النصف الاول لعام 2023

أمريكا والسعودية تؤكدان التزامهما بإنهاء صراع السودان

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم السبت بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الإمارات اليوم تحذير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، من تصعيد سريع للتوترات على الحدود «اللبنانية-الإسرائيلية».

وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل، كانديس أرديل، إن «التوترات التي حدثت على الحدود خلال الأيام الماضية تشير إلى أن الأحداث يمكن أن تتطور بسرعة».

وحثت المسؤولة الأممية إسرائيل ولبنان على تجنب الأنشطة التي قد تزيد التوترات. وأكدت أرديل أن بعثة اليونيفيل أجرت اتصالات مع السلطات الإسرائيلية اللبنانية.

في الوقت الذي واصلت فيه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مراقبة الوضع على الحدود.

وأشارت الصحيفة الي أعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فتح تحقيق جديد في جرائم حرب محتملة في إقليم دارفور السوداني، داعياً إلى عدم السماح لـ«التاريخ بأن يُعيد نفسه»، في وقت يشهد السودان حالة من الفوضى منذ ثلاثة أشهر بسبب النزاع المسلح الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكان إقليم دارفور قد شهد حرباً أهلية في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وقالت الأمم المتحدة إن جثث 87 شخصاً على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.

وقال كريم خان في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي: «قد نشهد وضعاً يتكرر فيه التاريخ نفسه، أريد أن أبعث رسالة واضحة إلى كل محارب، كل قائد، وكل جندي يمتلك سلاحاً ويعتقد أن بإمكانه فعل ما يريد، مفادها أن مهاجمة المدنيين عمداً، ومهاجمة منازلهم وأعمالهم هي جرائم يحظرها نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية».

وأضاف أن ثمة «مجموعة واسعة من المعلومات حول جرائم حرب مفترضة وجرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل الماضي»، مشيراً إلى خطر وقوع مزيد من الجرائم.

ولفت الصحيفة الي ترحيب دولة الإمارات بالبيان الختامي الصادر عن «قمة دول جوار السودان» التي عقدت في القاهرة، والذي أكد أهمية حماية السودان والحفاظ على مقدراته ومنع تفككه، ودعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأثنت وزارة الخارجية في بيان، على جهود جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه القمة، مشددة على أهمية تكثيف العمل على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وأكدت الوزارة على موقفها الثابت المتمثل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، بما يعزز استقرار السودان ويلبّي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والتطور والنماء.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية فقد اهتمت بتحذير شرطة الشارقة من أسلوب جُرمي جديد في عمليات الاحتيال والسرقة عبر المواقع الإلكترونية لبيع السيارات وشرائها

وحذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع، مستخدمي المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها، من عمليات نصب واحتيال بغرض السرقة، وتكمن صورتها في قيام بعض المتصيدين من استخدام أسلوب جرمي جديد يعتمد فيه على إيداع شيكات وهمية بأجهزة الصراف الآلي خلال عطل نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية؛ مستغلين توقف العمليات المالية في المؤسسات المصرفية والبنكية؛ موهمين ضحاياهم بإتمام صفقاتهم، ليتفاجؤا بوقوعهم ضحية جريمة احتيال وسرقة.

وأشارت الصحيفة الي ابرام دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية موزمبيق، مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، و مارجريدا آدموجي تالابا، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية موزمبيق، وذلك في مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي.

وقال الدكتور عبد الرحمن العور، إن توقيع مذكرة التفاهم يؤسس لشراكة مؤسسية وتعاون دائم بين الوزارتين؛ لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الموزمبيقية في الدولة وتعظيم الفوائد التنموية المشتركة لعملها.

وأكد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بمواصلة المساعي الحثيثة التي تبذلها ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات في مجال تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل الإماراتي كوجهة عالمية مثالية للعمل والعيش في ضوء ضمان حقوق أصحاب العمل والقوى العاملة من مختلف الجنسيات على نحو متوازن.

فيما سلطت صحيفة البيان الضوء علي انقطاع الاتصالات لساعات عدة الجمعة في العاصمة السودانية فيما كانت المعارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالخرطوم مع تحذير المنظمات الانسانية من تفاقم الأزمة.

وقال شهود لفرانس برس إن اتصالات الانترنت والهواتف النقالة، الضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب قبل نحو ثلاثة شهور، كانت خارج الخدمة فيما دارت "اشتباكات عنيفة" في أحياء عديدة.

ولم تتضح أسباب انقطاع الخدمة على الفور. وافاد شهود أن بعض شبكات الهواتف النقالة عاودت العمل قرابة الساعة 9,00 ت غ أي الحادية عشرة بالتوقيت المحلي

وأشارت الصحيفة الي وفاة 289 طفلًا في النصف الأول من العام 2023 خلال محاولة عبورهم البحر المتوسط باتجاه أوروبا، على ما قالت الأمم المتحدة الجمعة.

و هذا الرقم يوازي ضعف الرقم المسجّل في النصف الأول من العام 2022، حسبما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" التي دعت إلى توسيع المسارات الآمنة والقانونية والميسّرة للأطفال للحصول على الحماية في أوروبا.

ورجّحت مديرة قسم الهجرة والنزوح في اليونيسف فيرينا كناوس أن تكون الأعداد الفعلية للوفيات أعلى إذ إن العديد من حطام السفن في وسط البحر الأبيض المتوسط لا يُعثر فيه على ناجين أو لا يُسجّلون.

وقالت إن "عدد الأطفال الذين توفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا تضاعف في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأضافت "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، نقدر أن يكون 11600 طفل قد عبروا".

وقالت المنظمة الأممية إن في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، سُجّل عبور 3300 طفل غير مصحوبين بأولياء أمورهم أو منفصلين عنهم، أو ما يوازي 71% من مجموع الأطفال الذين يصلون إلى أوروبا عن طريق المتوسط.

وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات ممّا سُجّل في الفترة نفسها العام الماضي.

وقالت كناوس "يجب أن يعلم هؤلاء الأطفال أنهم ليسوا وحيدين. على قادة العالم التحرك بشكل عاجل لإظهار القيمة التي لا يمكن إنكارها لحياة الأطفال، وتجاوز توجيه التعازي إلى السعي الحازم لإيجاد حلول فعالة.

ولفتت كذلك الي تأكيدات وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكدا خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك.

وتسبب القتال الذي اندلع في 15 أبريل في نزوح مدنيين من العاصمة السودانية وتسبب أيضا في هجمات بدوافع عرقية في منطقة دارفور.

ولم تنجح جهود الوساطة الإقليمية والدولية حتى الآن في إنهاء القتال