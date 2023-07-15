مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل في الشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق أولاد صقر، أمام النادي الجديد.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أولاد صقر، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر باستقبال "أحمد. ا. ع"، 26 سنة، مقيم دائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق أولاد صقر - أمام النادي الجديد.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أولاد صقر تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.