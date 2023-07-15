دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج يحتفل بعيد شفيعه

احتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج بعيد نياحة شفيع الدير الذي تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.

بدأت الاحتفالات مساء أمس بصلاة العشية والدورة الكبرى حيث طاف موكب أيقونة القديس الأنبا شنودة بكنيسة الدير ثم اتجه إلى الفناء الخارجي.

وصلى نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير صلوات العشية والدورة والقداس صباح اليوم وشاركه نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ومجمع رهبان الدير والعديد من الآباء الكهنة والرهبان والمئات من زوار الدير الذين جاءوا خصيصًا للمشاركة في الاحتفالات.