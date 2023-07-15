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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاق iPhone 15.. اعرف أسعار هواتف آيفون في مصر

أسعار هواتف آيفون
أسعار هواتف آيفون في مصر

أسعار هواتف آيفون في مصر.. يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار هواتف آيفون المميزة من آبل، والتي واحدة من أشهر وأغلى الهواتف في العالم، ومع اقتراب إطلاق تشكيلة الشركة الجديدة آيفون 15، يتساءل الكثيرين عن أسعار هواتف آيفون في مصر ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على تكلفة هواتف iPhone في السوق المصري والتي جاءت كالتالي.


أسعار هواتف آيفون 14 في مصر

تعد تشكيلة آبل الجديدة آيفون 14، من أحدث هواتف آبل بالأسواق المصرية، والتي نالت اهتمام المستهلكين خاصة مع قرب إطلاق نظرائها الجديدة آيفون 15، والتي من المتوقع أن تخفض أسعارها مع الإعلان عن السلسلة الجديدة.

 

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وتأتي تشكيلة آيفون 14 في عدة طرازات بلغ سعرها ما يلي:

سعر آيفون 14 برو ماكس في مصر، يبلغ سعر هاتف iPhone 14 Pro Max في السوق المصري حوالى 50 ألأف جنيه للنسخة بسعة 128 جيجابايت.

يبلغ سعر هاتف آيفون 14 برو في مصر حوالى 43 ألف جنيه، للنسخة بسعة 128 جيجابابت.

يتوفر هاتف آيفون 14 بلس في مصر مقابل سعر يبدأ من 33500 جنيه مصري، للنسخة بسعة 128 جيجابايت.

بينما يبلغ سعر هاتف آيفون 14 في مصر حوالى 30 ألف جنيه مصري للنسخة بسعة 128 جيجابايت.

سعر آيفون 14 برو ماكس في مصر

أسعار هواتف آيفون 13 في مصر

تتميز تشكيلة آبل لعام 2021، والمعروف باسم آيفون 13، بوجود 4 إصدارات مختلفة، تتوفر جميعها في السوق المصري، بالأسعار التالية:

يبلغ سعر آيفون 13 في مصر، حوالى 32999 جنيه مصري، للنسخة بسعة 128 جيجابايت.
يتوفر هاتف آيفون 13 ميني في الأسواق المصرية مقابل سعر يبدأ من 26 ألف جنيه مصري للنسخة بسعة 128 جيجابايت.
يباع هاتف آيفون 13 برو في مصر مقابل سعر يبدأ من 27900 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس في مصر، حوالى 48888 جنيه مصري، للنسخة بسعة 128 جيجابايت.

سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس في مصر
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