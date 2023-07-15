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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن حرائق الغابات بالمملكة

الأردن علم
الأردن علم

أعلنت القوات المسلحة الأردنية ، مواصلة طائرات سلاح الجو الملكي الأردني مهامها في مساندة مديرية الأمن العام لإخماد الحرائق التي نشبت في غابات الصفصافة ووادي الشامية بين محافظتي جرش وعجلون.

وفي بيان لها، ساهمت القوات المسلحة  من خلال طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بإخماد الحرائق نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني الى موقع الحريق منذ مساء أول أمس الخميس، إذ تم إرسال طائرتان من نوع “سوبر بيوما” وطائرة من نوع “إم أي 26″، حيث جرى تزويد هذه الطائرات بالغارفات المطلوبة لنقل المياه من مساء يوم الخميس، وبكمية بلغت 36 طن من المياه.

ونظراً لتجدد الحرائق وامتدادها بسرعة كبيرة بسبب سرعة الرياح، عملت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أمس الجمعة، على إرسال طائرة من نوع “إم أي 26” وطائرتي من نوع “سوبر بيوما” وجميعها مزودة بغارفات، لإخماد الحرائق التي قدرت مساحتها بأكثر من 500 دونم جبلي.

وأشارت إلى أن مجموع كميات المياه التي تم نقلها لإخماد الحرائق ، بلغت 178 طن من المياه، وذلك من خلال 44 رمية للغارفات، نفذتها طائرات سلاح الجو الملكي الأردني إلى أن تم السيطرة على هذه الحرائق.

الأردن.. حريق ضخم وتحرك لسلاح الجو الملكي وبيان عاجل من الأمن العام

الأردن.. حريق ضخم وتدخل عاجل من السلطات

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