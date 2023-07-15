الاتحاد الرياضي المصري للجامعات : التغيرات المناخية أثرت في القطاع بشكل ملحوظ

قال د. محمد صبحي النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة الجامعية، إن التغيرات المناخية تؤثر في مجال الرياضة بشكل ملحوظ، وظهر ذلك في دورة المكسيك الأولمبية.

وتابع: رأينا جميع الرياضيين الذين شاركوا في دورة الألعاب لم يحققوا الأرقام القياسية، وذلك بسبب المكان الذي أقيمت بها الألعاب كان مرتفع عن سطح البحر ٤ آلاف قدم،وكلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما قلت نسبة الاكسجين، وبالتالي قلت الكفاءة الوظيفية للجسم.

وأضاف د. محمد صبحي نعيش في الفترة الحالية التغييرات المناخية التي أثرت على مختلف الأصعدة، واثرت أيضًا على المحاصيل الزراعية، تهدد المناطق الساحلية كعواصف المد والجزر التي تهدد الشواطئ الشمالية.

وأضاف أن صناعة البطل الرياضي تتطلب في الأساس استعدادا قوة جسدية، وأن يستعين بالخبرات الحديثة، مشيرا إلى أهمية بعض العوامل الأخرى، مثل الإعداد النفسي والخبرة وحتى نظام التغذية .

جاء ذلك خلال اليوم التعريفي الذي نظمته (Message) ، تحت شعار “استعد” ضمن مبادرة “يلات نبتدئ” لتأهيل الشباب لسوق العمل. بالتعاون مع الجامعة الصينية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع جامعة القاهرة.

حضر الفاعلية عدد من أساتذة الجامعات من مختلف المجالات، ومنهم د. هشام السلمي أمين عام الجمعية المصرية للروماتزم والتأهيل الطبي وعضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء ، د.أحمد شوقي خبير مصرفي وعضو في هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بولاية منيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية ، د. صباح الحكيم رئيس message وأستاذ كلية الإعلام بجامعة اكتوبر ونائب رئيس جامعة AITU بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية ، ود. علاء العسكري أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة الأزهر.

وقالت د.صباح الحكيم، إن كل نجاح يبدأ بحلم ، فلابد من وجود حلم تريد الوصول إليه، وأن تبدأ في كل مرحلة من مراحل حياتك سواء المرحلة الجامعية أو مرحلة الزواج أو تربية الأطفال.

وأوضحت أن مبادرة "يلا نبتدي" هي عبارة عن دوررة تدريبية لمدة أسبوعين مقسمة حسب الدراسة والتخصص، وهي مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل ، والتعامل مع سوق العمل.

فيما قالت د.رانيا سويف أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن مبادرة "يلا نبتدى" ليست للخريجين فقط، لكن للطلاب أيضًا، مؤكدة ضرورةتطوير المهارات أثناء الدراسة وتطبيقها، والاستمرار في التطوير من أجل اكتساب خبرات إضافية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقال د . أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الاستثمار في النفس هو أحد أفضل عوائد الاستثمارات، وأضاف: الخبرة تتكون من تراكم الأخطاء ادرس واتعلم واشتغل على أهدافك لحد ما يبقا ليها قيمة وتديك دخل وافتكر إنك صورة للمؤسسة اللي تشتغل فيها ، أقف مع نفسك واسأل نفسك مشكلتك فين ودى هتكون البداية.

وقال د.هشام السلمي أمين عام الجمعية المصرية للروماتزم والتأهيل الطبي، إن العمل هو الممارسة الحياتية لكل شخص ،وتكون في العمل الذي يعطي قيمة مضافة لكل شخص.

وأضاف: كل شخص لديه حلم يجب عليه معرفة إمكانياته ومقوماته لكل يتحول الحلم إلي خطة يسعي إلي تحقيقها .

ووجه د.علاء العسكري عدة نصائح للشباب المشاركين في الفعالية، قائلا: من المهم معرفة كيف نبدأ والاهتمام بثلاثة أمور العنوان ، الوزن ، الثمن، وعلي كعمل عنوان لنفسك فهناك أسماء دول وأشخاص عناوين علي سبيل المثال الصين عنوانها القوة الاقتصادية والقوة التكنولوجيا اليابان ، وقامات مصرية أصبحت عناوين أدبية مثل نجيب محفوظ والعقاد .

واستكمل: بعد ذلك يأتي الوزن والشخص هو الذي يحدد وزنه بعمله واجتهاده، ثمالثمن الذي يتم دفعه والثمن الذي تحصل عليهفاجتهادك مثلا طوال العام يجعلك تصل للدرجات العليا .