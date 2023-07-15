عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعذيب معتقل تونسي في سجون إيطاليا وقرار عاجل من القضاء

ارشيفي
ارشيفي

تعرض معتقل  تونسي للتعذيب في سجن بمدينة ريجيو إيميليا بشمال إيطاليا علي يد 10 من حراس السجن . 

وذكر  مكتب المدعي العام المحلي في بيان إن الحراس أوقفوا عن العمل بعد اتهامهم بتعذيب محتجز وضربه وإلحاق أذى جسدي به وإخفاء الحقائق  حسب ماذكرت صحيفة النهار الجزائرية. 


 وطالت الاتهامات 14 مشتبها بهم، بعد شكوى تقدم بها المجني عليه. 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدعي العام غايتانو كالوجيرو باتشي قوله إن المعتقل أجبر على الاستلقاء على الأرض. بعد لف رأسه بغطاء وسادة وتعرض”للركل واللكم على الوجه والجسم”.

ووضع المعتقل  في حبس انفرادي حيث كسر مغسلة واستخدم قطعة منها ليجرح نفسه ليتمكن من الحصول على طبيب. 

الكويت أولها.. جولة خليجية لوزير خارجية تونس

لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.. رئيس تونس يلتقي عددا من المسؤولين الدوليين

تونس إيطاليا المدعي العام الإيطالي تعذيب معتقل حراس السجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

سد النهضة .. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

موضوعات متعلقة

تونس.. قرارات رئاسية عاجلة بإعفاء موظفين عموميين من منصبيهما

الاحتقان يسيطر علي تونس.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يتابع سير منظومة حصر أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل اعتداء كهربائي على فتاة 15 مايو في غياب الأم

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 يوليو 2023

أرخص سيارة سيدان من بيجو في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تستعرض رشاقتها على اليخت

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ أمراض اللثة| لا تتجاهلها

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ