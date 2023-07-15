تعذيب معتقل تونسي في سجون إيطاليا وقرار عاجل من القضاء

تعرض معتقل تونسي للتعذيب في سجن بمدينة ريجيو إيميليا بشمال إيطاليا علي يد 10 من حراس السجن .

وذكر مكتب المدعي العام المحلي في بيان إن الحراس أوقفوا عن العمل بعد اتهامهم بتعذيب محتجز وضربه وإلحاق أذى جسدي به وإخفاء الحقائق حسب ماذكرت صحيفة النهار الجزائرية.



وطالت الاتهامات 14 مشتبها بهم، بعد شكوى تقدم بها المجني عليه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدعي العام غايتانو كالوجيرو باتشي قوله إن المعتقل أجبر على الاستلقاء على الأرض. بعد لف رأسه بغطاء وسادة وتعرض”للركل واللكم على الوجه والجسم”.

ووضع المعتقل في حبس انفرادي حيث كسر مغسلة واستخدم قطعة منها ليجرح نفسه ليتمكن من الحصول على طبيب.