عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برسالة مؤثرة .. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

صدى البلد

احتفل الفنان تامر هجرس، بتخرج ابنته، بصور شاركها مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب في رسالة مؤثرة: “ فخور بك للأبد يا بنتي .. دائما فريدة من نوعها .. ومشرقة أينما كنت .. الله يهديك دائما إلى الخير ، ويمنحك الامتنان والرضا أحبك. الله يحفظك”.

من جانب آخر، أكد تامر هجرس في تصريحات لمحطة نجوم إف أم، على محاولة التخلص من العصبية قائلا:" دايما أدعي أقول يا رب ساعدني أحسن في شخصيتي لما ألاقي حاجة تعصبني أو تضايقني أو أقول حاجة ليس لها لازمة، وأنا مش ملاك إطلاقا ولكن بحاول أتعلم من كل خطوة اتخذتها في حياتي أني أتحسن، ولازم يكون فيه تسامح في حياتنا رغم صعوبته ولكنه مهم جدا، وحتى الاعتذار يجب أن نتعلم إنه قوة وليس ضعفا". 

ووصف تامر هجرس نفسه بأنه شخص ديمقراطي في كل أمور حياته، موضحا:" مع بناتي الإقناع مهم لهم وتوضيح كل شيء في حياتهم".

وعن علاقته بزوجته، قال تامر هجرس:" مهم تكون العلاقة بين الرجل والست قائمة على الصداقة ويكون فيه صراحة بينهما، الرجل الشرقي لازم يحب زوجته ويفتخر بها ويعليها دائما ولكن الغيرة هي عدم ثقة في النفس أو الغير، فعمري ما أضعها في موقف هي تغير لأني واثق من نفسي والعلاقة بيننا، وزوجتي متفهمة طبيعة عملي وتواجدي في أي مكان والناس تأتي للتصوير معي".

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان تامر هجرس تامر هجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

سد النهضة .. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

ترشيحاتنا

لمدة عام.. استمرار حظر تصدير الأكسجين ولا يلغى إلا بموافقة الصحة

محافظ القاهرة يتابع سير منظومة حصر أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل اعتداء كهربائي على فتاة 15 مايو في غياب الأم

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تستعرض رشاقتها على اليخت

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ أمراض اللثة| لا تتجاهلها

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ