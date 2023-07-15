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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مأساوي .. وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة في العراق

ارشيفي
ارشيفي

أعلن المتحدث باسم المرور في محافظة دهوك بالعراق ، السبت، أن 4 أشخاص من عائلة واحدة لقوا حتفهم في حادث سير على الطريق الرئيسي بين المحافظة ومدينة الموصل.

وشهد الخميس الماضي أيضا حادث مروع تسبب في مصرع شخص وإصابة 29 آخرين ، بحادث سير وقع بين مركبتين خصوصيتين ومركبة حمل صغيرة بالقرب من نفق زاخو، وكان جميع الضحايا من النازحين الايزيديين المقيمين في مخيم قاديا بدهوك.
 
وقال مسؤول إعلام صحة زاخو، أمير علي، لـ(كركوك  إن "الحادث كان مروّعاً، لقي شخص مصرعه وأصيب 29 آخرون بينهم نساء وأطفال".
 
الشخص الذي لقي مصرعه شاب في الـ30 من العمر ويوجد بين المصابين فتاة في الـ15 حالتها الصحية غير مستقرة وقد أحيلت الى أحد مستشفيات مدينة دهوك.
 

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