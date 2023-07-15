بسبب ركن سيارة.. إصابة شخصين في مشاجرة بمنطقة إمبابة

أصيب شخصان في الجيزة بكدمات وسحجات جراء نشوب مشاجرة بسبب ركن سيارة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

إصابة شخصين في مشاجرة شمال الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على ركن سيارة، وإصابة شخصين جراء المشاجرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين طرفين في إمبابة بسبب خلافات على ركن سيارة، وإصابة شخصين بكدمات وسحجات جراء المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الجيزة.