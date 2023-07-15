19 سبتمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ أنصار بيت المقدس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالقادر إسماعيل بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" للحكم بجلسة 19 سبتمبر.

إعادة محاكمة متهم بقضية أنصار بيت المقدس

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبوالعلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.