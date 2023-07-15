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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تراكمات القمامة بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة

ازالة القمامة
ازالة القمامة

قامت وزارة التنمية المحلية باستجابة فورية لشكوى بعض المواطنين  حول تراكم أكوام من القمامة بجانب أسوار العمارات وبين السيارات في شارع أسماء فهمي بأرض الجولف بمحافظة القاهرة، إضافة إلى قلة أعداد عمال النظافة للشركة العاملة بالمنطقة، مما أدى إلى تكدس القمامة بالشارع.

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية بالتفاعل والاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين في جميع المحافظات ، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.  

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتواصل على الفور مع مسئولى شركة انفيروماستر العاملة في المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة حيث تم الدفع بعدد من سيارات النظافة و العمال لرفع تراكمات القمامة التي كانت تنتشر في الشارع.

وناشدت الوزارة المواطنين بالحفاظ على النظافة وعدم إلقاء أي قمامة على أبواب العقارات و وضعها في الصناديق المخصصة لذلك للحفاظ على الشكل العام الخارجي للمنطقة.

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وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية تراكمات القمامة

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