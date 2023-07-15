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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

السعودية علم
السعودية علم

نجحت وزارة الداخلية السعودية  اليوم ( السبت) في ضبط نحو 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.

وفي بيان لها؛ ذكرت الوزارة أنه تم ضبط 6.3 ألف مخالف لنظام الإقامة، و3.7 ألف لنظام أمن الحدود، 1.8 ألف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.

ولفتت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 675 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 197 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وبينت انه تم ضبط 5 متورطًين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 35.7 ألف وافد مخالف.

وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة نحو 26 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3.4 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 4.5 مخالفً.

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