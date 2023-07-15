إقبال كبير على اليوم الصحى المجانى فى نادي المهندسين بالإسكندرية

شهد نادي المهندسين بالإسكندرية أمس "الجمعة"، إقبالا كبير من المهندسين وأسرهم على اليوم الصحى المجانى فى التخصصات الطبية المختلفة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن اليوم شهد إقبالا من المهندسين وأسرهم وبلغ عدد المستفيدين من الكشف الطبي المجانى 110 مهندس منذ الساعة الثانية ظهرًا وحتى نهاية اليوم بمركز الخدمات فى نادي المهندسين بسابا باشا.

وأضاف أن اليوم الصحى يشمل كشف قلب، كشف عظام، قياس ضغط الدم، قياس نسبة السكر في الدم.

وأشار إلى أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات طبية متنوعة للمهندسين وأسرهم وعقد برتوكولات مختلفة لتوفير خدمات طبية مميزة للأعضاء.