ضبط أجنبي حاول تهريب 31 جهاز تليفون وشعر مستعار بمطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي تهريب كمية من التليفونات المحمولة وكمية من الشعر المستعار.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو استوقف حسن محمد ابو زهرة رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من اسلام علاء مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من التليفونات المحمولة قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من حسام الشافعي و مصطفي حسن و عماد صلاح وعبد القوي عزوز مآمير الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي بدقة مما اسفر عن وجود كمية اخري من التليفونات المحمولة مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب وأيضا كمية من الشعر المستعار، قام الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة بتشكيل لجنة مكونه من هاني محمود و صموئيل وصفي و بسمه حسني و محمود عباس و امل مصطفي و علي محمود وأيمن عصام مآمير الجمرك تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٣١ تليفون محمول و ١١ باروكة شعر طبيعي.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.