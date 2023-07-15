الهند والإمارات توقعان اتفاقية الاستغناء عن الدولار

وقعت الهند اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة تسمح لها بتسوية التجارة بالروبية بدلاً من الدولار ، مما يعزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات من خلال القضاء على التحويلات بالدولار.

خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات يوم السبت ، اتفق البلدان أيضًا على إنشاء رابط دفع في الوقت الفعلي لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود.

ذكر بيان صادر عن بنك الاحتياطي الهندي اليوم السبت أن الاتفاقيتين تتيحان 'معاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود ، وتعزيز تعاون اقتصادي أكبر'.

وتدفع الهند ، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ، والتي أعلن مصرفها المركزي العام الماضي إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية ، مقابل النفط الإماراتي بالدولار.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 84.5 مليار دولار في العام من أبريل 2022 إلى مارس 2023.

وصل مودي إلى أبوظبي في وقت سابق يوم السبت في زيارة تستغرق يومًا واحدًا والتقى بالرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.