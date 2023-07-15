أخرج المصحف.. المهدد بحرق التوراة في السويد يتراجع عن الفعل لهذا السبب

أعلن الرجل الذي خطط لعملية حرق التوراة والإنجيل أمام السفارة الإسرائيلية في السويد، عن تراجعه عن ذلك، مؤكدًا عدم شرعية مثل هذه الأعمال.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، ظهر الرجل الذي يدعى أحمد علوش (32 عاما)، وسبق أن حصل على تصريح من السلطات السويدية بحرق التوراة، حاملا "ولاعة" في يده أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم قبل أن يخرج كتابا من حقيبه اتضح أنه قرآن وليس توراة.

وقال علوش حاملا القرآن في حديث للصحفيين إنه لم يكن يخطط لإحراق التوراة ولكنه كان يحاول "لفت الانتباه".

وأضاف علوش أنه لن يرتكب الفعل ويريد فقط جذب الانتباه والتأكد من عدم وجود تطبيق انتقائي، في إشارة إلى سماح السلطات السويدية الشهر الماضي بحرق المصحف.

وأمس الجمعة، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوح: "كرئيس إسرائيل، أدنت ما حدث في السويد حين تم حرق القرآن الكريم، المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "الآن أيضا، قلوبنا ترتعش من النية لحرق كتاب التوراة المقدس، الكتاب الأبدي للشعب اليهودي".

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن على إسرائيل أخذ هذا القرار بسماح السويد بحرق نسخة من "التوراة" على محمل الجد، واصفا إياه بالقرار "المخزي والعدواني".

وطالب نتنياهو، بـ"ضرورة احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".