عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الأولى من حكاية "كاملة " لآية سماحة وشاهين

حكاية كاملة من مسلسل
حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل

 يواصل فريق عمل حكاية "كاملة" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" للتصوير وتواجدت الفنانة آية سماحة مع الفنانة بسنت حاتم ومطرب الراب شاهين في كواليس التصوير. 

 

الحكاية بطولة ىية سماحة، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، تامر فرج وعدد كبير من الفنانين وإخراج وائل فرج. وسوف ينتهى فريق عمل المسلسل اليوم من تصوير الحكاية وذلك تحت قيادة المخرج وائل فرج، والمسلسل إنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

حكاية كاملة



 ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل" في حكاياته الأخرى عدد من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

 

و تدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.

 

آخر أعمال آية سماحة 

وكانت ىية سماحة قد شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل كامل العدد مع دينا الشربيني فى موسم رمضان الماضى.

ويشارك في بطولة مسلسل كامل العديد من الفنانين، منهم الفنان شريف سلامة، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت ممزوج بالكوميديا، وهو مكون من 15 حلقة.  

حكاية كاملة حدث بالفعل مسلسل حدث بالفعل شاهين بسنت حاتم آية سماحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

موضوعات متعلقة

بعد ملايين عيد الأضحى .. منافسة شرسة لـ 4 نجوم في دور العرض

أنا كده.. أغنية جديدة لمطربة «مخصماك»| قريبا

بصوت ليلى مراد .. السبكي يطرح بحب اتنين سوا من فيلم مطرح مطروح | فيديو

بالقميص الشبك.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة المثيرة للجدل غدا

صاحبة أغنية مخصماك: مش مستنية فلوس من الفن

الشرقية للدخان تشارك في عروض مهرجان المسرح القومي.. تفاصيل

عبد الباسط حمودة يقدم أغنية فيلم مرعي البريمو لمحمد هنيدي

هنرقص مصر كلها.. عمر كمال يستعد لطرح أغنية جديدة بمناسبة الصيف

ترشيحاتنا

طلب جديد من الأهلي لـ اتحاد الكرة

طبق السلاطة بالنوعين دُول هينكّد عليكي| تصريح صادم من ياسمين عز

القدر يكره النفاق.. إيلون ماسك يحذر من إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

تبدأ بالأهلي | الكشف عن مباريات الموسم الجديد لـ بطولة الدوري السعودي

أحمد موسى: مينفعش الزمالك يقف على لاعب زي إمام عاشور

أحمد موسى : الزمالك مرحش مباراة القمة الخميس اللي فات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ