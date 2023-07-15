الصور الأولى من حكاية "كاملة " لآية سماحة وشاهين

يواصل فريق عمل حكاية "كاملة" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" للتصوير وتواجدت الفنانة آية سماحة مع الفنانة بسنت حاتم ومطرب الراب شاهين في كواليس التصوير.

الحكاية بطولة ىية سماحة، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، تامر فرج وعدد كبير من الفنانين وإخراج وائل فرج. وسوف ينتهى فريق عمل المسلسل اليوم من تصوير الحكاية وذلك تحت قيادة المخرج وائل فرج، والمسلسل إنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

حكاية كاملة





ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل" في حكاياته الأخرى عدد من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

و تدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.

آخر أعمال آية سماحة

وكانت ىية سماحة قد شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل كامل العدد مع دينا الشربيني فى موسم رمضان الماضى.



ويشارك في بطولة مسلسل كامل العديد من الفنانين، منهم الفنان شريف سلامة، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت ممزوج بالكوميديا، وهو مكون من 15 حلقة.