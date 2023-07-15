عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة الأزهر بالمنوفية يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الثانوية

رئيس منطقة الأزهر
رئيس منطقة الأزهر بالمنوفية

تفقد الشيخ السعيد محمد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية،  أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول بمنطقة المنوفية الأزهرية مراكز تصحيح" العلوم العربية والشرعية والثقافية بحضور الدكتور  عبدالعزيز فاخر موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

 

وشدد رئيس الإدارة المركزية  على أهمية التزام المصححين ومقدري الدرجات الالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال قبل البدء في عملية التصحيح  وتحري الدقة والعدالة في التقدير والتأني ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصاََ على مصلحة الطلاب.

المنوفية.. إزالة 85 إشغالا و10 أكشاك مخالفة في حملة بشبين الكوم

تحرير 5 آلاف و475 محضر تبوير بإجمالي مساحة 773 فدان في المنوفية

كما راجع بعض الأوراق؛ ليطمئن على التزام المدرسين المنتدبين لأعمال التصحيح بالدقة المطلوبة، مؤكدا على ضرورة إعطاء الطلاب حقهم دون زيادة أو نقص،مؤكد في الوقت نفسه على مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية؛ ليحصل كل طالب على حقه.

 

وفي سياق متصل أكد رئيس الإدارة المركزية، على ضرورة التعقيم والتطهير المستمر قبل وبعد نهاية التصحيح وتطبيق الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة جميع القائمين , كذلك مراعاة عدم التكدس او التزاحم بصفة مستمرة مع توفير كافة المطهرات على أبواب اللجان ، والالتزام بالتباعد بين المتواجدين بالمقر. والمحافظة على نظافة المركز بشكل يومى والإشراف على تأمين المركز ومتابعته بصفة مستمرة.

الثانوية الازهرية الشهادة الثانوية الأزهرية المنوفية الأزهرية المعاهد الأزهرية تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية طلاب المنوفية قطاع المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

ترشيحاتنا

تعرف على الأجواء وأبرز الفعاليات من مهرجان العلمين الجديدة الترفيهي.. فيديو

طلب جديد من الأهلي لـ اتحاد الكرة

طبق السلاطة بالنوعين دُول هينكّد عليكي| تصريح صادم من ياسمين عز

القدر يكره النفاق.. إيلون ماسك يحذر من إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

تبدأ بالأهلي | الكشف عن مباريات الموسم الجديد لـ بطولة الدوري السعودي

أحمد موسى: مينفعش الزمالك يقف على لاعب زي إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ