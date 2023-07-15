رئيس منطقة الأزهر بالمنوفية يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الثانوية

تفقد الشيخ السعيد محمد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول بمنطقة المنوفية الأزهرية مراكز تصحيح" العلوم العربية والشرعية والثقافية بحضور الدكتور عبدالعزيز فاخر موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على أهمية التزام المصححين ومقدري الدرجات الالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال قبل البدء في عملية التصحيح وتحري الدقة والعدالة في التقدير والتأني ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصاََ على مصلحة الطلاب.

كما راجع بعض الأوراق؛ ليطمئن على التزام المدرسين المنتدبين لأعمال التصحيح بالدقة المطلوبة، مؤكدا على ضرورة إعطاء الطلاب حقهم دون زيادة أو نقص،مؤكد في الوقت نفسه على مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية؛ ليحصل كل طالب على حقه.

وفي سياق متصل أكد رئيس الإدارة المركزية، على ضرورة التعقيم والتطهير المستمر قبل وبعد نهاية التصحيح وتطبيق الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة جميع القائمين , كذلك مراعاة عدم التكدس او التزاحم بصفة مستمرة مع توفير كافة المطهرات على أبواب اللجان ، والالتزام بالتباعد بين المتواجدين بالمقر. والمحافظة على نظافة المركز بشكل يومى والإشراف على تأمين المركز ومتابعته بصفة مستمرة.