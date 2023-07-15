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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانهيارات الأرضية والفيضانات تقتل 22 شخصا في كوريا الجنوبية

الانهيارات الأرضية
الانهيارات الأرضية والفيضانات في كوريا الجنوبية

توفي 22 شخصًا وفقد 14 شخصًا وتم إجلاء الآلاف في كوريا الجنوبية حتى اليوم السبت ، وفقًا لبيانات الوزارة ، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في اليوم الثالث في انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود.

وتم إجلاء 4763 شخصًا من جميع أنحاء البلاد ، وفقًا لوزارة الداخلية والسلامة ، حيث تجاوزت المياه السد في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية صباح يوم السبت.

 

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية ارتفاع الحصيلة مع توقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على شبه الجزيرة الكورية يوم الأحد.

قالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات السريعة ، في حين أن القطارات السريعة الأخرى قد تتأخر بسبب تباطؤ التشغيل ، حيث تهدد الانهيارات الأرضية وتتبع الفيضانات وتساقط الصخور على السلامة.

قالت وزارة النقل إن قطاراً بطيئاً خرج عن مساره في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عندما ألقى انهيار أرضي بالرمل والأتربة فوق سكك حديدية في إقليم تشونغتشونغ الشمالي. أصيب المهندس لكن لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.

في اجتماع مع الوكالات الحكومية اليوم السبت ، دعا رئيس الوزراء هان دوك سو الجيش إلى المشاركة بنشاط في أنشطة الإنقاذ ، والعمل مع المسؤولين الحكوميين لتعبئة المعدات والقوى العاملة.

إدارة الارصاد الجوية الجزيرة الكورية الحكومات المحلية

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