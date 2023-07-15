بيراميدز يقترب من ضم طارق حامد

كشفت الناقد الرياضي خالد طلعت عن اقتراب طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة من نادي بيراميدز للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية حيث أصبح قريبا من الرحيل عن النادي السعودي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "طارق حامد يقترب من الانضمام لصفوف فريق بيراميدز ، وذلك بعد اقتراب اتحاد جدة من التعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط فريق ليفربول"

ويستعد نادي اتحاد جدة في الوقت الحالي للمشاركة في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وتنطلق في 27 من شهر يوليو الجاري وتنتهي منتصف أغسطس المقبل.