بـ هدف العجوز | إنبي يفوز على سيراميكا كليوباترا بالدوري

حقق إنبي فوزا صعبا علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 68 عن طريق احمد العجوز.

وأهدر سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .

خط الهجوم: صلاح محسن.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.