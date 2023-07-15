عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ هدف العجوز | إنبي يفوز على سيراميكا كليوباترا بالدوري

صدى البلد

حقق إنبي فوزا صعبا علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف  في المباراة التي جمعت الفريقين  علي ملعب إستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 68 عن طريق احمد العجوز.

وأهدر سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .

خط الهجوم:  صلاح محسن.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بيان ناري من بيراميدز بشأن حصد دوري أبطال أفريقيا والبطولات المحلية

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

ترشيحاتنا

خبير يطالب بتحديد مواصفات لـ خريج الهندسة لأجل سوق العمل | خاص

صحف العالم تصنف خليج نعمة ضمن أجمل شواطئ إفريقيا.. ومصر ضمن الأفضل للرحلات الفردية

بعد هذا الإجراء| الأهلي السعودي يتفق مع رياض محرز على توقيع العقد

بيان كويتي عاجل بعد إساءة مغرد إلى أحد رموز السعودية

مفاجأة .. الأرصاد تكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 50 درجة | فيديو

بن والاس: بحلول عام 2030 سنجد أنفسنا في وضع الحرب الباردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ