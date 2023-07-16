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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات.. عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.
 

ويحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الاعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.

ونوه المركز انه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

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