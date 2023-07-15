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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف شديدة بالجيش الإسرائيلي بسبب الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية

الاحتجاجات في إسرائيل
الاحتجاجات في إسرائيل

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مخاوف شديدة داخل الجيش الإسرائيلي، بسبب الاحتجاجات الشديدة التي تشهدها إسرائيل ضد خطة الحكومة للتعديلات القضائية.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال يخشى انضمام أعداد أكبر من الجنود في الوحدات الاحتياطية للحملة التي تدعو للتخلف عن الخدمة في جيش الاحتلال بعد استمرار حكومة الاحتلال بسن قوانين التعديلات القضائية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال "هرتسي هليفي" أجرى قبل أيام اجتماعا مع عناصر في الوحدات الاحتياطية خلال تدريب لجيش الاحتلال.

وقال "هليفي" خلال الاجتماع إن الدعوات لعدم الاستجابة لاستدعاءات الاحتياط تضر بشكل مباشر بجيش الاحتلال.

وبحسب الصحيفة فقد شهدت  الأيام الماضية ارتفاعاً بأعداد الضباط العاملين في وحدات الاحتياط التابعة لسلاح الجو لدى الاحتلال والذين أبلغوا أنهم لن يستمروا بمناصبهم، ومن هؤلاء الضباط عناصر يشغلون مناصب هامة في سلاح الجو.

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال يخشى من انتقال موجة الانسحاب من القوات الاحتياطية لأذرع أخرى في الجيش كالقيادة العامة، وكذلك بدأ عناصر في وحدات الاحتياط بجهاز الاستخبارات والسايبر بالإبلاغ عن عدم استمرارهم في خدمتهم بسبب التعديلات القضائية.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل احتجاجات للتعديلات القضائية الاحتجاجات في إسرائيل

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