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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان من وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن مكافحة جهود روسيا للتهرب من العقوبات

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأحد أنها "حريصة" على العمل مع الصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون للدول الأفقر، مؤكدة أن بنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى إصلاحات قبل النظر في زيادة رأس المال.

وفي تصريحات لها قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في الهند، قالت يلين إن زيارتها لبكين الأسبوع الماضي ساعدت في وضع العلاقات الأمريكية الصينية على "أسس أكيدة".

وأشارت "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. لكنني أعتقد أن هذه الرحلة كانت بداية مهمة"، لافتة إلى حرصها على البناء على الأساس الذي تم وضعه في بكين لحشد المزيد من العمل.

وأكد وزيرة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ستواصل قطع وصول روسيا إلى المعدات والتقنيات العسكرية التي تحتاجها موسكو في غزو أوكرانيا.

وأضافت "أحد أهدافنا الأساسية هذا العام هو مكافحة جهود روسيا للتهرب من عقوباتنا. تحالفنا يبني على الإجراءات التي اتخذناها في الأشهر الأخيرة لقمع هذه الجهود".

ولفتت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن إنهاء حرب أوكرانيا أفضل شيء يمكن القيام به للاقتصاد العالمي.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين مجموعة العشرين الخزانة الأمريكية

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