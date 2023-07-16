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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: مصر ستنتقل لمنطقة أخرى تاريخيا وجغرافيا مع مهرجان العلمين الجديدة.. فيديو

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

قال الناقد الفني ، خالد محمود ، تعليقا على حفلات النجوم بمدينة  العلمين الجديدة  ، إن الحفلات الفنية في مدينة العلمين الجديدة تشكل انطلاقة ، مثل الانطلاقة الرياضية المتنوعة التي انطلقت اليومين الماضين .

وتابع خالد محمود ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن لديه إحساس أن هذا المهرجان بمناخه سيكون مختلفا ، ومصر ستتنقل من خلاله لمنطقة أخرى ، مضيفا : " مصر تقدم صورة مدهشة ومبهرة على المستوى الجغرافي والتاريخي " .

وأكمل ، أن الحفلات الفنية تشكل عنصر جذب جماهيري كبير ، وتعكس واجهة مختلفة لهذه المنطقة الرائعة ، واختيار ذكي لمن سيحيون الحفلات . 

وقال أحمد حسن، كابتن منتخب مصر الأسبق، إنه يشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ودورة كرة القدم الشاطئية، لكي يدعم البلد والمجتمع.

وأضاف أحمد حسن، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" من تقديم المذيع " عمرو خليل"، أن الجمهور جاء ليشاهد النجوم الذين يحبونهم ولهم تاريخ كبير سواء لأنديتها أو لمنتخب مصر، موضحا سعادته الكبيرة بهذا التجمع.

 

العلمين الجديدة توك شو برنامج هذا الصباح الناقد الفني خالد محمود

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