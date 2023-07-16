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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمي أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت سلمي ابو ضيف في الصور من أحدث جلسة تصوير،مرتدية تيشرت مكشوف الكتف، ومعتمدة علي الميكاب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

تصدرت الفنانة سلمى أبوضيف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها عن فكرة الإنجاب.

 

 

وتتميز سلمى أبو ضيف ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد  على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

 

 

 

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