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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق 2023.. شروط التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية آداب حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يتم التقدم للبرنامج من خلال تقديم صورة من شهادة الثانوية العامة،  صورة من شهادة الميلاد،  صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من بطاقة الترشيح ( لا يشترط أن تكون بطاقة الترشيح موجهة إلي كلية الآداب) ، بل يشترط أن يكون المجموع الكلي يسمح بالقبول بكلية الآداب انتظام.

وتدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني ( مصاري – ممكن – امان – بي – البريد المصري – سداد) ويشترط قبول خريجى المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات و *المدارس الحكومية*  ( لغة ثانية فرنسى ) و الطلاب الوافدين.

ويتم قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي،  طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، يمكن التحويل من كليات أخري إلى البرنامج في ضوء اللوائح والقوانين وبعد مراجعة الجامعة،  وهناك أمر هام وهو أن طلاب المدارس الفرنسية يقبلوا دون إجراء أي اختبارات *و الاكتفاء بعقد مقابلة شخصية*  بينما جميع الطلاب من كافة المدارس الاخري يعقد لهم أختبار للقبول و مقابلة شخصية .

آداب حلوان الدفع الالكترونى برنام برنامج اللغة الفرنسية والترجمة Jobs Education

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