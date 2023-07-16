عروض نادي السينما المستقلة بحضور نجوم الفن

وسط حضور جماهيري كبير أقيمت مساء أمس، فعاليات نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي تم عرض كلاً من

الفيلم الروائي "حجر ايجابي" بطولة محمد رياض وعصام شاهين وعمر رياض واخراج على الشربيني وتأليف عمر رياض ،والفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" اخراج سليمان حمزة .

جاء ذلك بحضور كلاً من الفنان محمد رياض و الفنانة الكبيرة شهيرة والمخرج حسني صالح والفنانة رانيا محمود ياسين والمخرج اشرف فايق والسيناريست عمرو ياسين والمخرج خالد جمال والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والناقد السينمائي أحمد النبوى ، والمخرج سليمان حمزة والفنان عصام شاهين و المخرج علي الشربيني والفنان طارق عبد العزيز وعدد من الفنانين والسينمائيين.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

نادى السينما المستقلة

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تقام بالمجان ويشرف عليها مدير عام الإنتاج الناقد مجدي الشحرى والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

عروض نادى السينما المستقلة

عروض نادى السينما المستقلة

عروض نادى السينما المستقلة

عروض نادى السينما المستقلة

عروض نادى السينما المستقلة

عروض نادى السينما المستقلة