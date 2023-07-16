وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي للتنمية المستدامة بنيويورك

غادرت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، للمشاركة في الشق الوزاري للاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو 2023، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بعرض تقارير المراجعة الطوعية المحلية للمحافظات المصرية بالمنتدى. كما يشارك د. أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفعاليات المنتدى.

ومن المقرر أن تلقي د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للشق الوزاري للمنتدى، لتسلط الضوء على نجاح مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولأول مرة، في إعداد تقارير مراجعة طوعية محلية لثلاث محافظات تتمثل في بورسعيد والبحيرة والفيوم كمرحلة أولي من عملية إعداد تلك التقارير لجميع المحافظات المصرية، لتقديمها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الدءوبة لتوطين التنمية المستدامة وتسريع تحقيق أهدافها السبعة عشر.

تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنظيم حدث جانبي ليتم عرض التقارير الطوعية المحلية الثلاثة به، إلى جانب استعراض عملية إعدادها بصورة تشاركية، وكذا عرض ما توصلت إليه تلك التقارير من نتائج تهدف لتسريع معدلات التنمية المحلية والشاملة بتلك المحافظات.

وتشارك د.هالة السعيد بالحدث الجانبي التي تعتزم البعثة تنظيمه يوم 18 يوليو 2023 للترويج للمنتدى الحضري العالمي بالتنسيق مع كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدول التي سبق أن استضافت دورات سابقة للمنتدى الحضري العالمي، وذلك وفقاً لتوصية بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة في نيويورك، فضلًا عن مشاركة سيادتها بالجلسات العامة للمنتدى التي ستناقش أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات والأحداث الجانبية الأخرى، وكذا عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين بالأمم المتحدة المعنيين والنظراء من الوزراء للدول أعضاء الأمم المتحدة المشاركين بالمنتدى.

جدير بالذكر أن أعمال الدورة الحالية للمنتدى تنعقد من 10 إلى 20 يوليو 2023، وتركز على تقديم عدد من الدول الأعضاء لتقاريرها الدورية للمراجعة الطوعية الوطنية، فضلًا عن مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المقرر تناولها بدورة المنتدى لعام 2023، والمتضمنة الهدف السادس المعني بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع المعني بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وكذلك الهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر والمعني بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، وكذلك الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وينقسم برنامج عمل المنتدى إلى مجموعة من الاجتماعات والفعاليات تتضمن اجتماعات الشق رفيع المستوي ما دون الوزاري للمنتدى خلال الفترة من 10 إلى 14 يوليو 2023، تليها اجتماعات الشق الوزاري المنتدى خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2023 وكذلك اجتماع الشق رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يوم 20 يوليو 2023.