تحديث الصناعة يجدد بروتوكول تعاون في مجالات تكنولوجيا البرامج الهندسية والتصميمات للمصانع

قام مركز تحديث الصناعة بتجديد بروتوكول التعاون المبرم مع شركة كاد ماسترز وذلك في مجالات تكنولوجيا البرامج الهندسية والتصميمات للمصانع والمجتمع الصناعي، وقد وقع تجديد البروتوكول دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة و طاهر سعيد مدير ومؤسس شركة كاد ماسترز الوكيل الأكاديمي لأوتوديسك في مصر وبحضور المهندس/ حازم نبيل مدير أوتوديسك في مصر.

وأوضحت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذا التجدبد يأتي في إطار توجيهات المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بضرورة استمرار المركز في تقديم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا البرامج الهندسية والتصميم للمصانع والمجتمع الصناعي، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الهندسية في المصانع.

وأشار سليمة إلى أن مركز تحديث الصناعة حريص على نقل أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا برامج التصميم الهندسي للمصانع بمختلف أحجامها بما يسهم في تطوير كفاءة المنتجات المصرية للوصول للكفاءة العالمية وفي ظل رؤية الدولة للتحول الرقمي.

ومن جانبه قال طاهر سعيد مدير ومؤسس كاد ماسترز أن الشركة ستقوم بتدريب مهندسين من قطاعات متعددة من خلال مركز تحديث الصناعة وذلك في صورة منحة تدريبية مقدمة من أوتوديسك.



