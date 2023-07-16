المنتج السينمائي جابي خوري ضيف شرف مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والمقرر إقامته في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2023، أنه تقرر اختيار المنتج السينمائي الكبير جابي خوري ضيف شرف النسخة الأولى للمهرجان.

والتقى الباسوسي وجابي خوري والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، في لقاء موسع في إطار الجولات الموسعة ضمن استعدادات انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وارتبط اسم جابي خوري بالمخرج الراحل (يوسف شاهين)، ليس لأنه منتج معظم أفلامه فحسب، ولكنهما أيضاً متفقان في الفكر وشريكان في الإنتاج وتربطهما صلة قرابة ويجمعهما مسقط رأس واحد.

فلقد ولد المنتج المصري جابي خوري في مدينة الإسكندرية بمصر في الرابع من مايو عام 1952، واستطاع من خلال شركته أن يترك بصمة واضحة في عالم الإنتاج السينمائي، ربما لنوعية الأفلام التي يقدمها والتي ينتمي أغلبها لسينما الواقع، التي لا تهدف في الأساس إلى الربح، والتي يرى الكثيرون أنها استمرارا لمدرسة الراحل (يوسف شاهين).

من جانبه، وعد الباسوسي بالاعلان عن عدة مفاجآت خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الاستعدادات علي قدم وساق لتنظيم دورة مميزة لمهرجان سينما الشباب المقام بمدينة الغردقة.

وقال الباسوسي، إن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية عديدة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات، وإن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.

وأضاف المنتج جابي خوري، أن يوسف شاهين كان مؤسسة فنية تسير على الأرض، فهو منح الفرص لوجوه شابة جديدة في جميع الفروع السينمائية من كتابة وتمثيل وإخراج، كما منحها أيضا لمخرجين كبار من أبناء جيله، كما هو الحال في تجربة السقا مات للمخرج الكبير الراحل صلاح أبوسيف الذي أنتجه بعدما خشي كثير من المنتجين من تقديم فيلم عن فكرة الموت.

وقال قدري الحجار، مدير المهرجان، يلقي مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، نظرة جديدة على أفلام المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين بمناسبة الذكرى الـ 15 لرحيله.

وأضاف مدير المهرجان: “يخصص مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضمن فعاليات دورته الأولى احتفالية خاصة تحت عنوان «شاهين في عيون الشباب» كما يصدر دراسة جديدة لأحد النقاد الشبان عن سينما يوسف شاهين وتعقد ندوة يشارك فيها كبار النجوم والمخرجين والمؤلفين الذين ساهم «جو» في إكتشافهم وتقديمهم للشاشة الكبيرة”.

ويشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة، وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستضافة العديد من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات.

عن المهرجان

ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو.

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان “الجائزة الخضراء” لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.