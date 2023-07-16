زميل تريزيجيه.. الوداد المغربي يضم صفقة مدوية من أوروبا.. تفاصيل

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، رحيل لاعبه المغربي منتصر لحتيمي، إلى صفوف الوداد البيضاوي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال نادي طرابزون سبور التركي في بيان: “تم الاتفاق على إعارة لاعب كرة القدم المحترف لدينا، منتصر لحتيمي، لنادي الوداد الرياضي، مع إمكانية الشراء، حتى نهاية موسم 2023-24 الكروي”.

الوداد يضم لاعب طرابزون سبور

ويضم فريق طرابزون سبور التركي، الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي يتزامل مع المغربي لحتيمي، قبل أن ينتقل إلى صفوف الوداد.

وكان منتصر لحتيمي لاعبًا في صفوف الفتح الرباطي المغربي وشارك مع الفريق في 49 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين، قبل أن يحترف إلى تركيا عبر بوابة طرابزون سبور ومن ثم إلى الوداد مجددًا.