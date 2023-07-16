ضربة لـ الغرب.. زيلينسكي يقدم مساعدة كبيرة لـ روسيا

قالت صحيفة "آسيا تايمز"، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منع الغرب من تنفيذ خطة ضد روسيا في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأوضحت الصحيفة، أن "زيلينسكي أحبط سيناريو لحلف الناتو كان يهدف لإظهار وجود تعاضد حازم بين الغرب وأوكرانيا ضد روسيا"، مضيفة أن قادة دول حلف الناتو، تفاجأوا جدا بشكاوى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التي أظهرت وجود الانقسام في حلف الناتو.

ولفتت الانتباه إلي أنه “علي الرغم من أن الحلف أنشأ مجلس الناتو - أوكرانيا لتنسيق التعاون، فإن قلة من الناس صدقوا وحدة الحلف”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن أوكرانيا تخسر الحرب، وقد يطلق رئيسها فولوديمير زيلينسكي، صواريخ على روسيا في حالة يأس.

وأضاف ماكجريجور، "إنهم يعلمون أنهم خسروا. قواتهم تنهار. وماذا يفعل هذا الرجل، زيلينسكي، على الأرجح بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية؟ إنه سيستخدمها".

وأضاف “ليست هناك حاجة لتزويد أوكرانيا بأسلحة يمكن أن تجر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى صراع مع روسيا”.