هجوم مضاد | تحذير عاجل من زيلينسكي بشأن روسيا

حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين من أن روسيا ترمي بكل مواردها في حملة لمنع قوات كييف من شن هجومها المضاد ، وأفاد جنرال كبير بإحراز تقدم جديد على الجبهة الجنوبية.

لكن المحللين العسكريين الأوكرانيين أشاروا إلى أن الأمور لم تكن سهلة على القوات الأوكرانية في محاولتها التقدم جنوبًا.

شنت أوكرانيا هجومًا مضادًا لاستعادة مساحات من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا استولت عليها القوات الروسية في غزوها الذي بدأ في فبراير 2022.

وركزت على السيطرة على قرى في الجنوب الشرقي في اتجاه بحر آزوف ومناطق قريبة من مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد أشهر من المعارك.

وقالت روايات روسية إن قواتها صدت هجمات أوكرانية في منطقة دونيتسك الشرقية ، بما في ذلك حول باخموت.

قال زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو بعد أن ترأس اجتماعًا مع كبار القادة في جمعة.

'وكل ألف متر نتقدم ، كل نجاح لكل لواء قتالي يستحق امتناننا'.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقارير ساحة المعركة.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي ، قائد القوات الأوكرانية في الجنوب ، بعد الاجتماع ، إن قواته 'تنقل العدو بشكل منهجي من مواقعها'.

وكتب على تيليجرام أن خسائر العدو خلال الـ 24 ساعة الماضية تعادل 200 على الأقل.

وقال المحلل العسكري سيرهي هرابسكي لراديو نيفادا الأوكراني 'في الجنوب ، الوضع صعب للغاية في التقدم نحو بيرديانسك' ، في إشارة إلى ميناء على بحر آزوف. تأمل القوات الأوكرانية في قطع جسر بري أقامته القوات الروسية مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

واضاف 'انهم يتحركون في قرية روبوتين. العدو يعرض المقاومة لوقف تقدمنا ​​جنوبا.'

وقالت وزارة الدفاع الروسية ، في تقريرها اليومي ، إن قواتها صدت 16 هجومًا أوكرانيًا على الجبهة الشرقية ، بما في ذلك بالقرب من بلدة مارينكا المتنازع عليها منذ فترة طويلة وفي قرية كليششيفكا الاستراتيجية ، على الحافة الجنوبية من باخموت.