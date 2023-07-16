عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أوروبا تحترق.. اليونان تغلق أبوابها أمام السياح وإعلان حالة الطوارئ| ماذا يحدث؟

أوروبا تحترق هذا
أوروبا تحترق هذا العام

تجتاح جميع دول العالم حالة من الخوف نتيجة للآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية والتي تسببت بدورها في العديد من الظواهر من بينها؛ ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

وتعيش أوروبا حالة من الذعر والخوف بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى أصبحت تتعدى الـ40 درجة فى عدة دول رغم أن الصيف لا يزال فى بدايته، إلا أن الخبراء يحذرون من صيف أشد حرارة هذا العام، وهو ما ينذر بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجات الحر، خاصة أن أوروبا سجلت العام الماضى حوالى 62 ألف ضحية للحر.

مئات الوفيات في أوروبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة | رؤيا الإخباري
أوروبا تحترق هذا العام

أوروبا تحترق هذا العام

أظهرت تسجيلات الأقمار الصناعية أن درجة حرارة الأرض في بعض المناطق في إسبانيا وصلت إلى أكثر من 60 درجة مئوية خلال موجة الحر القاتلة التي تجتاح أوروبا، وتحطمت سجلات درجات الحرارة في معظم أنحاء القارة، بما فيها فرنسا، وسويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، وهناك تقارير عدة عن حالات إغماء بين أشخاص في إيطاليا، بمَن فيهم سياح؛ نتيجة للحرارة.

وعانت العديد من دول أوروبا من موجة حرارة حارقة من بينها:

2. إيطاليا

تعانى إيطاليا من موجة حر غير مسبوقة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 41 درجة مئوية، وتوقعات بتجاوزها الـ43 درجة غدا الاثنين فى العاصمة، ولذلك فقد أعلنت السلطات الإيطالية الطوارئ فى 16 مدينة مختلفة بسبب المخاطر التى تهدد السكان، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من حقيقة أن ارتفاع درجة الحرارة أصبح منذ أعوام قليلة أمرا شائعا فى هذا الوقت من العام فى أوروبا، إلا أن السكان الإيطاليين يعانون من إحدى العواقب العديدة التى يجلبها الاحتباس الحرارى، حيث تسببت موجات الحر الممتدة مع درجات حرارة غير مسبوقة بالمنطقة فى معاملة خاصة فى جميع أنحاء البلاد.

وسجلت العاصمة الإيطالية رقما قياسيا قدره 40.7 درجة فى يونيو 2022، لكن هذا العام من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم يوم الاثنين المقبل، عندما تشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 41 درجة على الأقل.

txt

أوروبا أمام صيف مرعب| درجات الحرارة تقترب من معدلات خمسينية.. وخبراء يحذرون من الأسوأ الأعوام المقبلة

txt

تصل لـ48 درجة.. خبير أرصاد يكشف متى تنتهي موجة الحرارة القاتلة في أوروبا

وفى روما، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية غدا الاثنين وتصل إلى 42-43 درجة مئوية يوم الثلاثاء، محطمة بذلك الرقم القياسى البالغ 40.5 درجة مئوية المسجل فى أغسطس 2007، كما تسير جزيرة سردينيا على الطريق لتحديد حد أقصى جديد يتجاوز 48.8 درجة مئوية تم الوصول إليه فى 11 أغسطس 2021، وهى أعلى درجة حرارة مسجلة فى أوروبا.

ولذلك أعلنت السلطات الطوارئ وحالة الانذار الاحمر فى 16 مدينة، منها روما، وبارى وبولونيا، وفلورنسا، وفروزينونى، ولاتينا، كما حثت الحكومة السكان لتجنب أشعة الشمس المباشرة بين الساعة 11 صباحًا والسادسة مساءً، ودعا إلى رعاية خاصة للأشخاص المعرضين للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمن فيهم كبار السن.

وقالت فيرونيكا نيدرلوفى، 16 عاما، وهى سائحة تشيكية جاءت لاكتشاف المدينة الخالدة مع شقيقتها ميكايلا "هنا أصبح فرنا.. لا يمكنك البقاء فى نفس المكان لفترة طويلة جدا، فهو حار جدا".

وقالت دانييلا زالوكو، موظفة إيطالية تبلغ من العمر 46 عامًا - تزور زوجها وطفليهما - "الحرارة هى الثمن الذى يجب أن تدفعه إذا كنت تريد أن ترى جمال روما".

2. إسبانيا

وفى إسبانيا، سجلت درجات حرارة قياسية أيضا تصل إلى 45 درجة غدا الاثنين، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة بإسبانيا فى إحداث فوضى فى البلاد، حيث أثرت على أسطح الشوارع، كما أنها ادت إلى تدمير وانهيار تمثال "البطيخ" فى بلدية فيلافرانكا دى بونانى، بجزيرة مايوركا.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن تمثال البطيخ يوجد أمام معرض البطيخ التقليدى، وهو احتفال محلى يقام فى شهر سبتمبر من كل عام، إلا أنه انهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى ادت إلى تحطم مكوناته.

وأوضحت الصحيفة أن التمثال هو عبارة عن عمل نحت ويحتوى بداخله على عبوات ومواد عبارة عن رغوة صلبة لاستخدامها لملء الهيكل، وقال عمدة بلدة فيلافرانكا دى بونانى، مونتسيرات روسيلو، أنه حتى الآن لم تتم مناقشة إعادة بناء التمثال مرة أخرى، حيث إنه فى تلك الحالة لابد من اعادة المواد التى يتم استخدامها فى البناء حتى لا يتعرض للتأثير من درجات الحرارة المرتفعة مرة آخرى.

3. اليونان

كما دفعت موجة الحر الشديدة إلى اغلاق مواقع سياحية فى اليونان، وتحث السلطات السكان على توخى أقصى درجات الحذر عند السفر والتحذير من ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق.

وأغلقت وزارة الثقافة فى اليونان، معلم أكروبوليس أثينا، أحد أكثر المواقع السياحية زيارة فى العالم، لليوم الثالث على التوالى بسبب موجة الحر التى ضربت اليونان، حيث أنه لن يستقبل الزوار بين الساعة 11:30 صباحا، و5:30 مساء.

txt

الأزهر للفتوى الإلكترونية: السعي على الرزق في الحر الشديد له ثواب عظيم

txt

أوروبا أمام صيف مرعب| درجات الحرارة تقترب من معدلات خمسينية.. وخبراء يحذرون من الأسوأ الأعوام المقبلة

ووزع الصليب الاحمر أكثر من 50 ألف زجاجة مياه على الزوار فى الايام الماضية وذلك بعد شعورهم بحالة من عدم الراحة ومشاكل فى الجهاز التنفسى، وتم تركيب مظلات عند المدخل لحماية آلاف الزوار الذين يأتون للاستمتاع بمشاهدة معبد البارثينون الواقع على قمة الأكروبوليس، وهو تحفة فنية من العصر "الكلاسيكي" فى العصور القديمة.

وارتفعت درجات الحرارة منذ يوم الخميس الماضى عندما بدأ مقياس الحرارة فى الارتفاع، لتصل إلى درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية فى بعض مناطق جراسيا.

4. ألمانيا

وتشهد ألمانيا أعلى درجات حرارة خلال العام الجارى، وقال خبير فى خدمة الأرصاد الجوية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بناء على بيانات أولية، فإن بلدة موندورف-كلاينسيباخ، فى دائرة إرلنجن - هوششتادت الريفية الألمانية، سجلت درجة حرارة بلغت 38.8 درجة مئوية، كما أبلغت مناطق أخرى عن مستويات حرارة مماثلة، مثل كيتسينجن، أيضا فى شمال بافاريا، حيث كانت درجة الحرارة 37.8 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة فى دريسدن شتريلن فى ساكسونيا 37.9 درجة.

اوروبا الحرارة درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

قرار جديد من النيابة بشأن أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة في سوهاج

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

موضوعات متعلقة

أشد أيام الصيف.. درجة الحرارة تتجاوز الـ50 في 6 مدن إيرانية

الأرصاد العالمية تحذر من درجات الحرارة المرتفعة وتدعو لمزيد من العمل المناخي

أوروبا أمام صيف مرعب| درجات الحرارة تقترب من معدلات خمسينية.. وخبراء يحذرون من الأسوأ الأعوام المقبلة

ترشيحاتنا

بشرى سارة .. موعد رفع إيقاف قيد الزمالك بعد أزمة شيكابالا

مواقف وطرائف على المسرح| معجب يحتضن نانسي عجرم.. تقبيل حذاء جورج وسوف.. وضرب مروى بالإسكندرية

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

أخر استعدادات محمد صلاح مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مطالبة الأمير وليام لـ الملك تشارلز بدفع إيجار منزله في ويلز

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ