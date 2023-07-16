أوروبا تحترق.. اليونان تغلق أبوابها أمام السياح وإعلان حالة الطوارئ| ماذا يحدث؟

تجتاح جميع دول العالم حالة من الخوف نتيجة للآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية والتي تسببت بدورها في العديد من الظواهر من بينها؛ ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

وتعيش أوروبا حالة من الذعر والخوف بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى أصبحت تتعدى الـ40 درجة فى عدة دول رغم أن الصيف لا يزال فى بدايته، إلا أن الخبراء يحذرون من صيف أشد حرارة هذا العام، وهو ما ينذر بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجات الحر، خاصة أن أوروبا سجلت العام الماضى حوالى 62 ألف ضحية للحر.

أوروبا تحترق هذا العام

أوروبا تحترق هذا العام

أظهرت تسجيلات الأقمار الصناعية أن درجة حرارة الأرض في بعض المناطق في إسبانيا وصلت إلى أكثر من 60 درجة مئوية خلال موجة الحر القاتلة التي تجتاح أوروبا، وتحطمت سجلات درجات الحرارة في معظم أنحاء القارة، بما فيها فرنسا، وسويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، وهناك تقارير عدة عن حالات إغماء بين أشخاص في إيطاليا، بمَن فيهم سياح؛ نتيجة للحرارة.

وعانت العديد من دول أوروبا من موجة حرارة حارقة من بينها:

2. إيطاليا

تعانى إيطاليا من موجة حر غير مسبوقة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 41 درجة مئوية، وتوقعات بتجاوزها الـ43 درجة غدا الاثنين فى العاصمة، ولذلك فقد أعلنت السلطات الإيطالية الطوارئ فى 16 مدينة مختلفة بسبب المخاطر التى تهدد السكان، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من حقيقة أن ارتفاع درجة الحرارة أصبح منذ أعوام قليلة أمرا شائعا فى هذا الوقت من العام فى أوروبا، إلا أن السكان الإيطاليين يعانون من إحدى العواقب العديدة التى يجلبها الاحتباس الحرارى، حيث تسببت موجات الحر الممتدة مع درجات حرارة غير مسبوقة بالمنطقة فى معاملة خاصة فى جميع أنحاء البلاد.

وسجلت العاصمة الإيطالية رقما قياسيا قدره 40.7 درجة فى يونيو 2022، لكن هذا العام من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم يوم الاثنين المقبل، عندما تشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 41 درجة على الأقل.

وفى روما، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية غدا الاثنين وتصل إلى 42-43 درجة مئوية يوم الثلاثاء، محطمة بذلك الرقم القياسى البالغ 40.5 درجة مئوية المسجل فى أغسطس 2007، كما تسير جزيرة سردينيا على الطريق لتحديد حد أقصى جديد يتجاوز 48.8 درجة مئوية تم الوصول إليه فى 11 أغسطس 2021، وهى أعلى درجة حرارة مسجلة فى أوروبا.

ولذلك أعلنت السلطات الطوارئ وحالة الانذار الاحمر فى 16 مدينة، منها روما، وبارى وبولونيا، وفلورنسا، وفروزينونى، ولاتينا، كما حثت الحكومة السكان لتجنب أشعة الشمس المباشرة بين الساعة 11 صباحًا والسادسة مساءً، ودعا إلى رعاية خاصة للأشخاص المعرضين للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمن فيهم كبار السن.

وقالت فيرونيكا نيدرلوفى، 16 عاما، وهى سائحة تشيكية جاءت لاكتشاف المدينة الخالدة مع شقيقتها ميكايلا "هنا أصبح فرنا.. لا يمكنك البقاء فى نفس المكان لفترة طويلة جدا، فهو حار جدا".

وقالت دانييلا زالوكو، موظفة إيطالية تبلغ من العمر 46 عامًا - تزور زوجها وطفليهما - "الحرارة هى الثمن الذى يجب أن تدفعه إذا كنت تريد أن ترى جمال روما".

2. إسبانيا

وفى إسبانيا، سجلت درجات حرارة قياسية أيضا تصل إلى 45 درجة غدا الاثنين، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة بإسبانيا فى إحداث فوضى فى البلاد، حيث أثرت على أسطح الشوارع، كما أنها ادت إلى تدمير وانهيار تمثال "البطيخ" فى بلدية فيلافرانكا دى بونانى، بجزيرة مايوركا.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن تمثال البطيخ يوجد أمام معرض البطيخ التقليدى، وهو احتفال محلى يقام فى شهر سبتمبر من كل عام، إلا أنه انهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى ادت إلى تحطم مكوناته.

وأوضحت الصحيفة أن التمثال هو عبارة عن عمل نحت ويحتوى بداخله على عبوات ومواد عبارة عن رغوة صلبة لاستخدامها لملء الهيكل، وقال عمدة بلدة فيلافرانكا دى بونانى، مونتسيرات روسيلو، أنه حتى الآن لم تتم مناقشة إعادة بناء التمثال مرة أخرى، حيث إنه فى تلك الحالة لابد من اعادة المواد التى يتم استخدامها فى البناء حتى لا يتعرض للتأثير من درجات الحرارة المرتفعة مرة آخرى.

3. اليونان

كما دفعت موجة الحر الشديدة إلى اغلاق مواقع سياحية فى اليونان، وتحث السلطات السكان على توخى أقصى درجات الحذر عند السفر والتحذير من ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق.

وأغلقت وزارة الثقافة فى اليونان، معلم أكروبوليس أثينا، أحد أكثر المواقع السياحية زيارة فى العالم، لليوم الثالث على التوالى بسبب موجة الحر التى ضربت اليونان، حيث أنه لن يستقبل الزوار بين الساعة 11:30 صباحا، و5:30 مساء.

ووزع الصليب الاحمر أكثر من 50 ألف زجاجة مياه على الزوار فى الايام الماضية وذلك بعد شعورهم بحالة من عدم الراحة ومشاكل فى الجهاز التنفسى، وتم تركيب مظلات عند المدخل لحماية آلاف الزوار الذين يأتون للاستمتاع بمشاهدة معبد البارثينون الواقع على قمة الأكروبوليس، وهو تحفة فنية من العصر "الكلاسيكي" فى العصور القديمة.

وارتفعت درجات الحرارة منذ يوم الخميس الماضى عندما بدأ مقياس الحرارة فى الارتفاع، لتصل إلى درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية فى بعض مناطق جراسيا.

4. ألمانيا

وتشهد ألمانيا أعلى درجات حرارة خلال العام الجارى، وقال خبير فى خدمة الأرصاد الجوية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بناء على بيانات أولية، فإن بلدة موندورف-كلاينسيباخ، فى دائرة إرلنجن - هوششتادت الريفية الألمانية، سجلت درجة حرارة بلغت 38.8 درجة مئوية، كما أبلغت مناطق أخرى عن مستويات حرارة مماثلة، مثل كيتسينجن، أيضا فى شمال بافاريا، حيث كانت درجة الحرارة 37.8 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة فى دريسدن شتريلن فى ساكسونيا 37.9 درجة.