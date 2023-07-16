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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية: المرور على 114 منشأة طبية وغلق 21 أخرى مخالفة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الأسبوع الماضى  بالمرور على 114 منشأة طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 7 شكاوى.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 58 عيادة خاصة إلى جانب  13 مستشفى وعيادة تخصصية ونحو 42 مركزا طبياً.

وأشار  فؤاد، إلى أنه جرى معاينة نحو 9 منشأت من بينها 7 عيادات خاصة وتم منح الترخيص ل 21 مركزاً وعيادة خاصة جديدة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 21 منشأة لعدم استيفاء الشروط، وإعادة فتح 7 أخرى.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الإشتراطات الصحية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منشأة طبية خاصة وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة

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