حزب الحرية: كلمة الرئيس في قمة نيروبي جسدت محورية الدور المصري بأفريقيا

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، أبرزت جهود القيادة السياسية المصرية خلال رئاستها للوكالة التنموية الأفريقية النيباد، وجسدت الرؤية المتوازنة القائمة على دعم سبل التنمية والبناء والتطوير ودعم عملية السلم والأمن من أجل تحقيق أعلى معدلات التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، لمواجهة التداعيات السلبية العالمية التي فرضتها الجوائح والحروب والصراعات المحيطة.

ولفت عبد الهادي، إلى أن الدولة المصرية أصبح دورها محوريا في القارة، باعتبارها تمتلك كافة المقومات اللازمة لدعم المسار التنموي وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والاتفاقيات التي تستهدف تحقيق فكرة التكامل الاقليمي بمفهومه الصحيح، من خلال البحث عن آليات عمل مشتركة تساهم في حشد الموارد المالية اللازمة لدعم العملية الانتاجية والصناعية، وتذليل جميع العقبات أمام كافة الدول والاتجاه نحو دعم فكرة التنافسية.

وأكد أن رئاسة مصر الآن للنيباد، ستكون فرصة سانحة من أجل تنفيذ بنود استراتيجيتها التي تستهدف دفع العمل باتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الخاصة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال من أجل الاستفادة من كافة الخبرات والامكانيات التي تصب في النهاية نحو تحقيق الصالح العام وتحقيق سبل التنمية المنشودة، من خلال الانفتاح على الشراكات المختلفة في عدد كبير من المجالات مع القطاع الخاص، خاصة في مجال البنية التحتية وتطوير القدرات والمؤهلات من أجل أن تكون قادرة على مواكبة متطلبات واحتياجات العالم اليوم.

وأكد إلى أهمية سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية (2024-2034)، لتكون بمثابة وثيقة جامعة يمكن الاستناد إليها في تقييم ما تحقق من تلك الخطة، مما سيساهم في فكرة التقييم المتوازن المحايد الإيجابي الذي يستهدف وضع اليد على جميع العقبات والمشكلات ومن ثم إيجاد حلول فعالة لها.