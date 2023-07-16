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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجدي صالح رئيسا وماريا عزت سكرتيرا لنادي الأدب المركزي ببني سويف

الشاعر مجدي صالح
الشاعر مجدي صالح بني سويف

أعلنت الإدارة العامة لثقافة بني سويف، برئاسة الناقد والفنان الدكتور أحمد خليفة مدير عام الثقافة بالمحافظة، فوز الشاعر والأديب  مجدي صالح ، رئيس نادي الأدب بمدينة بني سويف  بمقعد رئيس نادي الأدب المركزي علي مستوى المحافظة، والاديبة ماريا عزت سكرتيرا عاما لنادي الأدب المركزي ببني سويف  وذلك بعد إجراء تصويت لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد لنادي الأدب المركزي ، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.
وقام مجلس إدارة نادي الأدب المركزي ، والمكون من الناقد الدكتور معتز سلامة  عضوا معينا والشاعر مجدي صالح رئيس نادي الأدب ببني سويف  والشاعر خالد العطار رئيس نادي أدب سمسطا والشاعر مصطفي محمد محمود رئيس نادي أدب إهناسيا  والأديبة  ماريا عزت رئيس نادي أدب ببا والشاعر الصحفي محمد عبدالحليم مؤمن رئيس نادي الأدب بالفشن   بحضور محمد كمال ممثلا  عن فرع الثقافة ببني سويف فيما إعتذر عن الحضور  الدكتور محمد سليم شوشة عضو المجلس بالتعيين  وأسفر التشكيل عن اختيار الشاعر مجدي صالح رئيسا للنادي المركزي والشاعرة ماريا عزت سكرتيرا للمجلس.
من جانبه، تقدم مجدي صالح الرئيس الجديد  للنادي  بعبارات الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الجديد علي ثقتهم  وكذلك تقديم الشكر لاعضاء المجلس  السابق على ما قدموه من فعاليات وأنشطة أدبية وفنية خلال دورتهم المنقضية.

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وأكد على حرص النادي على تقديم  المستوى الثقافي اللائق فيما يتعلق بالمحاضرات والورش الأدبية، بما يتفق مع السياسة العامة للهيئة العامة لقصور الثقافة و ضرورة التعاون بين نوادي الأدب والمواقع الثقافية التي بها جمعيات لرواد الثقافة بحيث تقوم هذه الجمعيات بدعم أنشطة النوداي خلال الفترة التي لا توجد فيها ميزانية أو خلال فترة انتهاء السنة المالية، مع توفير بند استضافة لنادي الأدب طوال العام بالإضافة إلى توفير الجمعية ميزانية خاصة بتكريم الأدباء من شهادات تكريم ودروع.
وأشار إلي أنه سيتم  فتح باب العضوية لكل من يرغب في الانضمام لنوادي الأدب ممن تنطبق عليهم الشروط، كما سيتم التعاون وعمل بروتوكلات مع المجتمع الخارجي مثل الجامعة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة  ببني سويف بحيث  يتم استعادة المركز لمكانته   وإثراء الحركة الثقافية والفنية.

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الدكتور محمد سليم ة العامة لقصور الثقافة رئيس جامعة رئيس نادي الأدب رواد الثقافة عبدالحليم مدينة بني سويف

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