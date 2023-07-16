بسبب العواصف الشديدة .. إلغاء أكثر من 1,160 رحلة جوية إلى أمريكا

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الأحد، بأنه تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية من وإلى الشمال الشرقي في الولايات المتحدة، بسبب العواصف.

وتم إلغاء أكثر من 1,160 رحلة جوية من وإلى أمريكا اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد، مع أكثر من 350 من تلك الرحلات المتجهة من وإلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي، وفقا لـ”FlightAware”.

وأدى الطقس القاسي إلى توقف أرضي في مطاري جون إف كينيدي ولاجوارديا في نيويورك ومطار نيوارك في نيوجيرسي، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وأعلن المطارين على “تويتر”، أنهما يعانيان من اضطرابات في الرحلات الجوية بسبب الطقس وشجعا المسافرين على التحقق من شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار.

وضربت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة الشمال الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع هطول أمطار غزيرة في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وديلاوير وماريلاند.