عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العواصف الشديدة .. إلغاء أكثر من 1,160 رحلة جوية إلى أمريكا

مطار أمريكي - أرشيفية
مطار أمريكي - أرشيفية

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الأحد، بأنه تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية من وإلى الشمال الشرقي في الولايات المتحدة، بسبب العواصف.

وتم إلغاء أكثر من 1,160 رحلة جوية من وإلى أمريكا اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد، مع أكثر من 350 من تلك الرحلات المتجهة من وإلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي، وفقا لـ”FlightAware”.

وأدى الطقس القاسي إلى توقف أرضي في مطاري جون إف كينيدي ولاجوارديا في نيويورك ومطار نيوارك في نيوجيرسي، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وأعلن المطارين على “تويتر”، أنهما يعانيان من اضطرابات في الرحلات الجوية بسبب الطقس وشجعا المسافرين على التحقق من شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار.

تحذيرات من أعاصير .. تعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات كبرى بأمريكا

خطر على الصحة ومميتة.. ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة بأمريكا

وضربت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة الشمال الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع هطول أمطار غزيرة في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وديلاوير وماريلاند.

أمريكا الولايات المتحدة نيويورك نيوجيرسي الرحلات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

تهديدات بقتل الفنانة.. تعرض والدا نادين الراسي للضرب من أشقائها

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

موضوعات متعلقة

موسكو تقلب الموازين.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن قرار روسي غير متوقع

رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقنا مع تونس على حزمة تدابير شاملة لدعم الاقتصاد

بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن الهجرة غير الشرعية

تحذيرات من أعاصير .. تعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات كبرى بأمريكا

خطر على الصحة ومميتة.. ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة بأمريكا

حادث مروع.. تحطم طائرة خلال عرض جوي في فنلندا

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال كبير في إسطنبول

لم يعد أمامهم سوى خيار واحد.. ضابط مخابرات أمريكي يحطم آمال أوكرانيا

ترشيحاتنا

حسام عاشور في النادي الأهلي.. هل يعود الابن الضال؟| وهذه القصة الكاملة

ترامب: بايدن غير قادر على حكم الولايات المتحدة.. والبلاد تشهد أخطر وقت بتاريخها

بسبب العواصف الشديدة .. إلغاء أكثر من 1,160 رحلة جوية إلى أمريكا

قرار جمهوري .. فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ

تاني.. تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

للمرة الأولى في تاريخه .. ألكاراز بطلا لـ ويمبلدون للتنس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسرار وتكات طريقة البيتزا الايطالي في البيت.. موفرة وصحية

شاهد.. قوارض مخيفة تثير رعبا بين سكان مقاطعة ميرسيسايد البريطانية

تعرف على فوائد وأضرار تناول الأطفال للعنب

لهذا السبب.. راكبة تهبط بـ طائرة أمريكية بدلا من الطيار..فيديو

فيديو

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ