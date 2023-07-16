مهيب عبد الهادي: الأهلي يؤكد تفوقه هذا الموسم أداء ونتيجة

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادى عبر حسابه على فيسبوك "الأهلي يفوز 4/1 مرة اخري علي المقاولون العرب ويؤكد تفوقه هذا الموسم أداء ونتيجة".

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة.