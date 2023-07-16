توقف الامطار نهائيا| القبة الحرارية تهدد كوكب الأرض بأخطار عديدة.. تفاصيل

أكد الدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، أن التغيرات المناخية تهدد بحروب بين دول العالم، مضيفا أنه على العالم التحرك بسرعة شديدة وبجدية في هذا الملف الحيوي وخاصة بعد القبة الحرارية.

وأضاف دوميط في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن الكائنات الحية في البحار والمحيطات هربت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن نحذر من القبة الحرارية.

القبة الحرارية



وتابع الدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، أن القبة الحرارية تهدد كوكب الأرض بإخطار عديدة وقد لا نرى أمطار نهائيا، لافتاً إلى أن ارتفاع درجة حرارة المحيط خطر كبير على كوكب الأرض.